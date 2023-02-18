Генич – о матче «Локомотив» - «Спартак»: «Интрига по-своему хороша»

Известный российский комментатор Константин Генич высказался о приближающемся московском дерби между «Спартаком» и «Локомотивом».

В первую очередь Генич отметил резонанс, с которым связано попадание московского спортсмена Артёма Дзюбы в состав «железнодорожников», а также особенно отметил значимость их ближайшей игры для форварда, так как Дзюба является воспитанником «Спартака».

«Не знаю, в какой он форме, хватит ли ему этого срока, чтобы подготовиться с остальными, но интрига по-своему хороша. Зачем Смольников — вообще не понимаю. Может, они только в пакете шли?» - цитирует Генича «Спорт-Экспресс».

Игра «Локомотив» - «Спартак» состоится 22 февраля.