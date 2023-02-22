Погребняк высказался о возможном переносе матча «Локомотив» - «Спартак»

Известный в прошлом российский футболист Павел Погребняк прокомментировал потенциальный перенос поединка между московскими клубами «Локомотив» и «Спартак».

В первую очередь спортсмен сказал, что перенос такого значимого противостояния, как столичное дерби – довольно трепетный вопрос.

«Еврокубков сейчас у нас нет, мы располагаем достаточным количеством времени. Почему бы и не перенести матч на более тёплый день?» - задался вопросом Погребняк, чьи слова приводит «Чемпионат».

В то же время бывший футболист вспомнил и о том, что в его карьере был опыт игры при «-30» - дело было в Томске.

Согласно данным weather.com, погода в Москве сегодня – «-13» градусов по Цельсию. Игра должна начаться через несколько часов.