Шикунов высказался о битве «Локомотива» и «Спартака»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о грядущем матче «красно-белых» с «Локомотивом».

«Спартак» мы видели на турнире в Абу-Даби, команда находится в хорошей форме, прекрасно выглядит, никаких вопросов нет», - приводит слова Шикунова «Матч ТВ».

Специалист считает, что предполагаемые проблемы с Александром Соболевым и Куинси Промесом будут решены тренерским штабом команды.

«Что касается «Локомотива», то это «тёмная лошадка», - добавил эксперт.

Шикунов заявил, что многим игрокам «железнодорожников» есть, что доказывать.

Игра «Локомотив» - «Спартак» начнётся сегодня в 20:00.