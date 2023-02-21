Рахимов: «У Дзюбы есть мотивация доказать, что он чего-то стоит»

Известный российский и таджикский специалист Рашид Рахимов прокомментировал изменения, произошедшие в московском «Локомотиве» за время зимнего перерыва.

«Пришли опытные Дзюба и Смольников. У Артёма есть мотивация доказать, что он чего-то стоит», - приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Важность проявления своих лучших качеств уже с первых игр для московского форварда специалист объясняет некогда большим количеством комментариев, сбрасывающих Дзюбу со счетов.

Эксперт считает, что Михаилу Галактионову нужно с умом подойти к применению навыков воспитанника «Спартака», так как «играть в активный, интенсивный футбол, с отборами и прессингом» Дзюба, по мнению Рахимова, не сможет.