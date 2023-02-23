Кавазашвили: «Легионеры не показали достойную «Спартака» игру»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о матче 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» обыграл «Локомотив» (1:0).

Ветеран раскритиковал легионеров «красно-белых», отметив, что никто из иностранцев, кроме защитника Томаша Тавареша, не смог показать достойную «Спартака» игру. При этом Кавазашвили похвалил новичков «Локомотива» Артёма Дзюбу и Игоря Смольникова.

«Дзюбу и Смольникова я бы хотел похвалить. Желание играть у них огромное, они выдержали два тайма. В целом, если бы меня спросили как специалиста, каким должен быть справедливый результат, я бы сказал — ничья», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

Ответная встреча «Спартака» и «Локомотива» состоится 27 февраля. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.