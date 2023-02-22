Тихонов: «11 россиян в составе «Спартака» - великолепно»

Легендарный экс-игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился своими мыслями о составе, которым «красно-белые» вышли на вечерний кубковый матч против «Локомотива». Игра в эти минуты проходит на «РЖД Арене», пока впереди «Спартак» - 1:0, гол забил Данил Пруцев. В составе гостей, напомним, на поле вышли 11 игроков с российским паспортом – на скамейке остался даже лучший бомбардир Куинси Промес, пропустивший сборы.

«Одиннадцать россиян в составе «Спартака» — это великолепно. Заодно мы можем посмотреть, какой уровень футболистов, их сыгранность. Думаю, болельщики сейчас радуются», - цитирует Тихонова «Матч-ТВ».

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