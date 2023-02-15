Зобнин: «Все мысли о «Локомотиве»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о готовности команды перед матчем плей-офф Фонбет Кубка России с «Локомотивом».

«Я считаю, что физически мы уже готовы. Остается недельный цикл, где нужно готовиться к сопернику, разбирать матчи, которые были у них на сборах, официальные игры. Уже все мысли о «Локомотиве», — заявил Зобнин на YouTube-канале «красно-белых».

Хавбек отметил, что пока ничего не будет говорить про соперника, ведь он слышал только про их трансферы, остальную информацию предоставит тренерский штаб.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 22 февраля, начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.