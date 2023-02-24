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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Локомотива» Магкеев: «Во втором тайме матча со «Спартаком» мы показали, что можем изменить ситуацию»

24 Февраля 2023 • 13:14 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

По мнению футболиста, «железнодорожники» провели хороший второй тайм игры с «красно-белыми», который даёт надежду на то, что «Локомотиву» удастся исправить текущую ситуацию в РПЛ. Напомним, после 17 туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 очков.

«Уверен, что всё получится исправить. Во втором тайме матча со «Спартаком» мы показали, что у нас большие шансы изменить ситуацию, — приводит слова Магкеева Sport24.

Ответный матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится 27 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Станислав Магкеев
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