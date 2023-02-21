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Кубок России

Тарханов: «Как будет играть «Спартак», ясно, а вот у «Локомотива» новички»

21 Февраля 2023 • 14:23 Комментировать
Локомотив Москва
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Спартак Москва
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22.02 20:00

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Тарханов поделился своими мыслями насчёт ближайшего противостояния столичных клубов «Локомотив» и «Спартак».

Специалист признался, что считает каждую отдельную четвертьфинальную встречу Фонбет Кубка России увлекательной, однако всё же подчеркнул, что встреча между «Локомотивом» и «Спартаком» для него стоит особняком.

«Как будет играть «Спартак», ясно. А вот у «Локомотива» новички, новый тренер, интересно посмотреть, что они натренировали за время сборов и в какой футбол будут теперь играть», - приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

За прямой трансляцией встречи вы можете следить на нашем сайте завтра в 20:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Кубок России Александр Тарханов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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