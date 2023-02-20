Алдонин: «В Кубке постоянно происходят сюрпризы»

Пятикратный обладатель кубка России в составе московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал предстоящее возобновление розыгрыша Фонбет Кубка России нынешнего сезона.

Главными фаворитами на победу в данном соревновании нынешнего сезона 43-летний эксперт назвал петербургский «Зенит» и московские «Динамо», ЦСКА и «Спартак».

«Но в Кубке постоянно происходят сюрпризы, даже чаще, чем в чемпионате. Поэтому я ничего не исключаю, всё возможно», - цитирует Алдонина «Чемпионат».

Фонбет Кубок России вернётся на российские футбольные поля уже на этой неделе, среди прочих матчей одной из первых состоится игра «Локомотив» - «Спартак».