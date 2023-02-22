Шикунов – об игре со «Спартаком»: «Погода не помешает, «Локомотив» подготовит поле»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился своим мнением о погодных условиях, при которых «красно-белым» и «Локомотиву» предстоит сразиться в кубковом поединке.

«Приятно, что сезон в Москве возобновляется таким матчем — отличное событие для болельщиков. Погода не помешает, «Локомотив» подготовит поле в отличном состоянии», - приводит слова Шикунова «Матч ТВ».

«Красно-зелёные» примут на своём стадионе «красно-белых» уже через несколько часов. В случае, если погодные условия не помешают проведению игры, матч начнётся в 20:00.

За прямой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.