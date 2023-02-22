Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Павлюченко выступил за перенос матча «Локомотива» и «Спартака»

22 Февраля 2023 • 16:37 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 4.05 X 3.35 2 2.10
Через 1 ч. 50 мин.

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко выступил за перенос матча своих бывших команд в рамках Фонбет Кубка России.

«Думаю, что в такую плохую погоду не надо играть. Я за то, чтобы перенести дерби на другой день. В 2006 году мне пришлось играть в сильный мороз — и я получил серьёзную травму колена, в результате чего выбыл из строя на полгода. Такая холодная погода тяжело приходится для футболистов», — заявил экс-нападающий российской сборной в интервью «Чемпионату».

Павлюченко рассказал, что при большом минусе каждый стык ощущается по другому. По его мнению, многое также будет зависеть от состояния поля и удобства для болельщиков, отметив, что настолько большие матчи должны играться при идеальных условиях.

Напомним, что матч 1/4 финала Пути РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» должен пройти сегодня, 22 февраля. Стартовый свисток назначен на 20:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Роман Павлюченко Кубок России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
39 мин
Ростов Ростов
Урал Урал
0
1
1.75 3.90 4.70
Видео
22.02.23 в 20:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Спартак Москва Спартак Москва
4.25 4.00 1.80
Видео
23.02.23 в 15:00
Крылья Советов Крылья Советов
Динамо Москва Динамо Москва
2.25 3.65 3.10
Видео
23.02.23 в 17:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Краснодар Краснодар
1.85 3.90 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Февраля
18:08 · Россия. Премьер-лига
Артём Ребров вспомнил самый холодный матч в карьере
17:53 · Кубок России
«Локомотив» - «Спартак»: первый замер температуры показал минус 11
17:48 · Кубок России
Первый гол в 2023 году в России был забит с пенальти
17:42 · Кубок России
​Чорлука обратился к фанатам «Локомотива» видео
17:28 · Кубок России
Ганчаренко: «Думать, что было в прошлом году, не стоит»
17:22 · Кубок России
Карпин: «На стрижку Байрамяна были споры, на мою - нет»
17:00 · Кубок России
«Ростов» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
16:37 · Кубок России
Павлюченко выступил за перенос матча «Локомотива» и «Спартака»
16:28 · Кубок России
Смородская не видит смысла в переносе матча «Локомотива» и «Спартака»
16:19 · Кубок России
Пономарёв поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Краснодара» в Фонбет Кубке России
16:11 · Кубок России
Колосков считает, что «Локомотив» и «Спартак» не будут переносить матч
15:40 · Кубок России
Шавло: «Главное, чтобы личные проблемы не мешали Промесу играть»
15:28 · Кубок России
Бушманов – об игре «Локомотив» - «Спартак»: «Погода, конечно, не самая футбольная»
15:26 · Кубок России
Актёр Баринов: «В такой мороз не надо проводить матч «Локомотив» — «Спартак», футболисты могут заболеть»
15:26 · Кубок России
​Газзаев выступает за перенос матча «Локомотив» - «Спартак»
Все новости