Павлюченко выступил за перенос матча «Локомотива» и «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко выступил за перенос матча своих бывших команд в рамках Фонбет Кубка России.

«Думаю, что в такую плохую погоду не надо играть. Я за то, чтобы перенести дерби на другой день. В 2006 году мне пришлось играть в сильный мороз — и я получил серьёзную травму колена, в результате чего выбыл из строя на полгода. Такая холодная погода тяжело приходится для футболистов», — заявил экс-нападающий российской сборной в интервью «Чемпионату».

Павлюченко рассказал, что при большом минусе каждый стык ощущается по другому. По его мнению, многое также будет зависеть от состояния поля и удобства для болельщиков, отметив, что настолько большие матчи должны играться при идеальных условиях.

Напомним, что матч 1/4 финала Пути РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» должен пройти сегодня, 22 февраля. Стартовый свисток назначен на 20:00 по московскому времени.