​Судья Безбородов даст интервью перед матчем «Локомотив» - «Спартак»

В среду вечером в рамках четвертьфинала национального кубка сыграют московские «Локомотив» и «Спартак». Игру будет обслуживать бригада Владислава Безбородова, о чём было объявлено ещё на прошлой неделе.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», перед началом матча Владислав Безбородов даст интервью. Организаторы хотят опробовать такое необычное нововведение.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» стартует 22 февраля в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.