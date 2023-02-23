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Кубок России

Джикия прокомментировал своё повреждение в дерби с «Локомотивом»

23 Февраля 2023 • 09:28 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о своём повреждении в конце матча 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Локомотивом».

В одном из эпизодов Джикия неудачно приземлился на землю, и ему потребовалась медицинская помощь. Наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль уже подготовил замену капитану, он собирался выпустить Павла Маслова, однако Джикия показал, что замена ему не требуется, и он доиграет матч.

— В одном из эпизодов вы получили болезненный удар. Что случилось? — вопрос Джикии.

— Забеспокоился за колено. Но вроде все нормально — обошлось. Спасибо, — заявил защитник «Спартака» порталу «РБ Спорт».

Дерби между «Локомотив» и «Спартаком» завершилось победой «красно-белых» со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 27 февраля, начало игры запланировано на 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Георгий Джикия
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