Терёхин: «Фаворитом матчей между «Локо» и «Спартаком» никого не вижу»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Олег Терёхин прокомментировал предстоящее двухматчевое кубковое противостояние «железнодорожников» со столичным «Спартаком».

«Фаворитом матчей между «Локо» и «Спартаком» никого не вижу. Уверен, что их здесь нет», - цитирует Терёхина «Матч ТВ».

Специалист вспомнил о периоде работы в «красно-белой» команде португальского специалиста Руя Витории, при котором успешное выступление в тренировочных матчах вовсе не гарантировало хороших результатов во внутрироссийском чемпионате.

«Локомотив» и «Спартак» выявят сильнейшего в течение одной недели.