Кавазашвили: «Спартак» с Абаскалем может стать чемпионом и выиграть Кубок России

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил шансы «красно-белых» завоевать трофеи в это сезоне.

«Загадал в этом году, чтобы «Спартак» стал чемпионом и выиграл Фонбет Кубок России. Это будет настоящий фурор, такого давно не было. Хотелось бы это увидеть. Думаю, с Абаскалем это возможно», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

После 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть зачетных баллов. Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится в начале марта.