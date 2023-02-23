Хлусевич — о матче с «Локомотивом»: «Максимально не привык к такой погоде, я крымский парень»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о погодных условиях во время матча 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:0).

«Максимально не привык к такой погоде, учитывая именно то, что я крымский парень. В такой мороз играл только раз за всю карьеру — и то, еще в Туле за молодежку. Тогда было минус 12. И вот второй сейчас», — приводит слова Хлусевича «РБ Спорт».

Футболист отметил, что из-за сильной минусовой температуры все замерзает и не чувствуешь пальцев ног и рук, но чтобы согреться — нужно двигаться на поле.

Ответная встреча «Спартака» против «Локомотива» пройдет 27 февраля, начало игры запланировано на 20:00 по мск.