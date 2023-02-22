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Шикунов – об игре «Локомотив» - «Спартак»: «Глушенков захочет доказать, что он игрок хорошего уровня»

22 Февраля 2023 • 14:46 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 4.05 X 3.45 2 2.05
Через 4 ч. 48 мин.

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился своим мнением о мотивации нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова на игру со своей бывшей командой.

«Максим Глушенков захочет доказать, что он игрок хорошего уровня, а «Спартак» его недооценил», - приводит слова Шикунова «Матч ТВ».

Глушенков стал игроком «железнодорожников» в декабре прошлого года.

Кубковое противостояние между «красно-зелёными» и «красно-белыми» в случае приемлемых погодных условий начнётся сегодня уже чуть более, чем через пять часов.

За прямой трансляцией поединка Фонбет Кубка России вы можете следить на нашем сайте.

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Локомотив Москва Спартак Москва Александр Шикунов Максим Глушенков
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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