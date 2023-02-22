Шикунов – об игре «Локомотив» - «Спартак»: «Глушенков захочет доказать, что он игрок хорошего уровня»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился своим мнением о мотивации нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова на игру со своей бывшей командой.
«Максим Глушенков захочет доказать, что он игрок хорошего уровня, а «Спартак» его недооценил», - приводит слова Шикунова «Матч ТВ».
Глушенков стал игроком «железнодорожников» в декабре прошлого года.
Кубковое противостояние между «красно-зелёными» и «красно-белыми» в случае приемлемых погодных условий начнётся сегодня уже чуть более, чем через пять часов.
За прямой трансляцией поединка Фонбет Кубка России вы можете следить на нашем сайте.
Бан пользователя