Шикунов – об игре «Локомотив» - «Спартак»: «Глушенков захочет доказать, что он игрок хорошего уровня»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился своим мнением о мотивации нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова на игру со своей бывшей командой.

«Максим Глушенков захочет доказать, что он игрок хорошего уровня, а «Спартак» его недооценил», - приводит слова Шикунова «Матч ТВ».

Глушенков стал игроком «железнодорожников» в декабре прошлого года.

Кубковое противостояние между «красно-зелёными» и «красно-белыми» в случае приемлемых погодных условий начнётся сегодня уже чуть более, чем через пять часов.

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