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Тихонов: «После выхода Промеса в «Спартаке» стало на пол-игрока меньше»

22 Февраля 2023 • 23:30 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

Известный российский футболист Андрей Тихонов прокомментировал тренерские решения наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в игре с «Локомотивом» (1:0).

«После выхода Промеса в «Спартаке» стало на пол-игрока меньше, потому что он не центральный нападающий, куда его поставили. Промесу и Мартинсу нужно набирать форму на сезон, чувство игры у Промеса немного пропало», - сказал эксперт в эфире «Матч Премьер».

Нидерландский футболист Куинси Промес появился на поле «РЖД Арены» спустя 60 минут очного поединка между «красно-белыми» и «красно-зелёными», заменив Павла Мелёшина.

Спустя ещё 14 минут Кристофер Мартинс заменил Антона Зиньковского.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Андрей Тихонов Куинси Промес
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