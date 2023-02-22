Тихонов: «После выхода Промеса в «Спартаке» стало на пол-игрока меньше»

Известный российский футболист Андрей Тихонов прокомментировал тренерские решения наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в игре с «Локомотивом» (1:0).

«После выхода Промеса в «Спартаке» стало на пол-игрока меньше, потому что он не центральный нападающий, куда его поставили. Промесу и Мартинсу нужно набирать форму на сезон, чувство игры у Промеса немного пропало», - сказал эксперт в эфире «Матч Премьер».

Нидерландский футболист Куинси Промес появился на поле «РЖД Арены» спустя 60 минут очного поединка между «красно-белыми» и «красно-зелёными», заменив Павла Мелёшина.

Спустя ещё 14 минут Кристофер Мартинс заменил Антона Зиньковского.