Кечинов – о новом контракте Абаскаля: «Абсолютно верное решение»

Бывший спартаковец Валерий Кечинов прокомментировал продление контракта с московский «Спартаком» главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Я не думаю, что это преждевременное решение, скорее оно абсолютно верное. Работа его видна, а «Спартак» прогрессирует и шагает в нужном направлении. Игра стала атакующей, клуб много забивает и это и есть заслуга главного тренера коллектива», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

33-летний испанец возглавил московский клуб летом прошлого года и теперь «Спартак» занимает второе место после первой половины сезона в РПЛ, набрав за 17 туров 36 очков. В минувшую пятницу команда подарила тренеру приятный бонус и выиграла товарищеский Winline Зимний кубок РПЛ.