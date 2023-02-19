Шишкин – об игре с «Локомотивом»: «Спартак» небольшой фаворит»

Обладатель кубка России в составе «Локомотива» и двукратный серебряный призёр чемпионата России в составе «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал предстоящий кубковый поединок между «красно-зелёными» и «красно-белыми».

Бывший футболист признался, что испытывает положительные эмоции от статуса поединка, знаменующего собой возобновление второй части российского футбольного сезона.

«Спартак» небольшой фаворит, но дерби будет своеобразным. В таких матчах может всякое произойти. Никто не знает, кто и в каком состоянии», - цитирует Шишкина «Чемпионат».

Спортсмен подчеркнул, что московское дерби будет интересным и захватывающим.