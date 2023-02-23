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Коновалов: «Из легионеров «Спартака» приятно удивил Тавареш»

23 Февраля 2023 • 12:32 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

Бывший игрок «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Локомотивом» в кубковом дерби.

- Игра оправдала ожидания?

- Матч получился интересный. В первом тайме доминировал «Спартак», во втором – «Локомотив» смог показать свою силу, что он способен противостоять «красно-белым» и показать свою игру.

- Один из главных вопросов матча, какой «Спартак» настоящий: в первом или втором тайме?

- Первый тайм – это то, в какой футбол хочет играть «Спартаке». Во втором что-то не получилось. Возможно, ребята подсознательно старались сохранить результат, стали играть более аккуратно. Факт в том, что «железнодорожники» после перерыва смотрелись лучше.

- У «Спартака» в стартовом составе вышло 11 россиян. Как вам игра команды без легионеров?

- Мне она понравилась. А когда вышли легионеры, стало по-другому. Но это не говорит о том, что легионеры слабые. Просто на первый тайм вышли те ребята, кто лучше готов на данный момент. А из иностранцев меня Тавареш приятно удивил. До этого он такой игры не показывал. Он неплохо смотрелся, был активен, эффективен.

- Он мог стать соавтором гола Промеса, если бы Куинси забил.

- Да. Он хорошо себя проявил, когда вышел на поле. Это очень приятно.

- Гол «Локомотива» отменили справедливо?

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- Без ВАР его бы не отменили. В целом, справедливо. Человек был вне игры и находился в активной позиции. Хотя если бы такой гол не засчитали «Спартаку», тоже было бы много недовольных. Поэтому «Локомотив» имеет право быть недовольным. Но там все было по правилам. К судье больших вопросов нет ни по этому эпизоду, ни по игре в целом.

- Как оцените дебют Дзюбы?

- Меня удивила его физическая форма. Он много двигался, был близок к голу, создавал опасность.

- Дзюбу называют одним из лучших игроков в составе «Локомотива», несмотря на то, что он не реализовал два момента. Как ему удалось так быстро вписаться в команду?

- Это действительно вопрос, учитывая, что он с командой почти не тренировался.

- Как вам другие новички «Локомотива»? Чем запомнилась их игра?

- Пиняев неплохо себя проявлял в первом тайме, обыгрывал оппонента на своем фланге. Играл активно. Во втором тайме немного сил ему не хватило. Он сник. Глушенков еще не набрал кондиции. Плюс у него конкурент – Дзюба, поэтому пока ничего не увидел от него.

- Какие прогнозы на ответную игру?

- Судя по второму тайму, «Локомотив» сам почувствовал уверенность, что все возможно. Даже победить «Спартак», играть с ним на равных. Во втором тайме мы видели, что «красно-белые» в основном оборонялись и ничего не смогли противопоставить «железнодорожникам». Поэтому будет интересно.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Андрей Коновалов
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