Булыкин считает, что Дзюба должен выйти в стартовом составе «Локомотива» против «Спартака»

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что новичок московской команды Артём Дзюба должен выйти в стартовом составе «железнодорожников» в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака».

Также эксперт отметил, что в паре с 34-летним Дзюбой он хотел бы видеть 18-летнего Сергея Пиняева, перешедшего в январе из «Крыльев Советов».

«Дзюба всегда может побороться за мяч, всегда скинуть и замкнуть передачу с фланга, поэтому, если он форме и готов, то для меня он, конечно, является одним из основных форвардов, и Пиняев, которому надо набирать опыт, мастерство», — цитирует Булыкина «Спорт День за Днём».

Напомним, что до «красно-зелёных» Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор», соглашение с которым расторг в ноябре прошлого года, и с тех пор находился без игровой практики.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в следующую среду, 22 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.