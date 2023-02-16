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Кубок России

Булыкин считает, что Дзюба должен выйти в стартовом составе «Локомотива» против «Спартака»

16 Февраля 2023 • 17:13 Комментировать
Локомотив Москва
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Спартак Москва
22.02 20:00

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что новичок московской команды Артём Дзюба должен выйти в стартовом составе «железнодорожников» в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака».

Также эксперт отметил, что в паре с 34-летним Дзюбой он хотел бы видеть 18-летнего Сергея Пиняева, перешедшего в январе из «Крыльев Советов».  

«Дзюба всегда может побороться за мяч, всегда скинуть и замкнуть передачу с фланга, поэтому, если он форме и готов, то для меня он, конечно, является одним из основных форвардов, и Пиняев, которому надо набирать опыт, мастерство», — цитирует Булыкина «Спорт День за Днём»

Напомним, что до «красно-зелёных» Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор», соглашение с которым расторг в ноябре прошлого года, и с тех пор находился без игровой практики.  

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в следующую среду, 22 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Дмитрий Булыкин Артём Дзюба Сергей Пиняев
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