Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» сравнил пары 1/8 финала Лиги чемпионов с игрой 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

«После вчерашней игры «Реала» с «Ливерпулем» очень трудно будет превзойти этот матч по эмоциям.

По сегодняшним парам? Многое будет зависеть, как «Локомотив» сыграет со «Спартаком». Всё-таки Лига чемпионов есть Лига чемпионов. У них чемпионаты в разгаре, это большой плюс. В паре «Локомотив» - «Спартак» всё же первый матч, он как всегда сумбурный, с волнением. Мне сложно припомнить, чтобы первые матчи были яркими и запоминающимися», — сказал Гуренко.

Вчера, 21 февраля, «Реал» на выезде крупно обыграл «Ливерпуль» со счётом 5:2. Сегодня, 22 февраля, на «РЖД Арене» «Локомотив» сыграет против «Спартака». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.