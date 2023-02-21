Рахимов: «Промес физически будет готов к возобновлению сезона»

Известный российский и таджикский специалист Рашид Рахимов прокомментировал индивидуальную подготовку к возобновлению сезона нападающего московского «Спартака» Куинси Промеса.

«Думаю, Куинси Промес физически будет готов [к возобновлению сезона], но важно найти быстрый игровой тонус, ритм», - приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Специалист заявил, что того опыта, который нидерландский футболист накопил за свою карьеру, хватит на то, чтобы набрать игровую форму буквально за одну-две игры.

«Спартак» отправится в гости к «Локомотиву» завтра, 22 февраля. Матч начнётся в 20:00.