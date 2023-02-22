Сенников — о дерби «Локомотив» - «Спартак»: Минус 20 — это уже критически, в минус 14 можно играть

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал возможный перенос матча 1/4 финала Фонбет Кубка России «Локомотив» - «Спартак». Встреча может не состояться из-за низкой температуры.

«Понятно, что холодно, но все футболисты играли в подобных условиях, ничего страшного. Если минус 20 — я понимаю, что это уже критически. Есть норма, если будет минус 14, то можно играть», — приводит слова Сенникова «Спорт День за Днем».

По мнению эксперта, все будет зависеть от руководства, но будет странно, если команды приедут, на стадионе соберутся болельщики, а матч отменят.

Первая игра между «Локомотивом» и «Спартаком» должна пройти сегодня, 22 февраля. Начало встречи запланировано на 20:00 по мск.