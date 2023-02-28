Денисов – о «Спартаке»: «Иностранцы с русскими отлично взаимодействуют»

Игрок «Спартака» Даниил Денисов рассказал о взаимоотношениях русских и иностранных игроков в команде.

Спортсмен заявил, что во время гостевой игры Кубка России с «Локомотивом» (1:0) новеньким «красно-белым» легионерам доставляли дискомфорт погодные условия.

«В принципе, считаю, у нас хороший коллектив, и иностранцы с русскими отлично взаимодействуют. Нет проблем!» - приводит слова Денисова Sport24.

Победный гол в игре, прошедшей 22 февраля нынешнего года, забил Данил Пруцев. Примечательным в той игре стал факт наличия в стартовом составе «красно-белых» только российских игроков.