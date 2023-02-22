«Локомотив» - «Спартак»: первый замер температуры показал минус 11

В среду вечером должен состояться кубковый матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Первый замер температуры на «РЖД Арене» показал минус 11 градусов. Об этом сообщает «Чемпионат», приводя слова комментатора Тимура Журавеля.

Замеры температуры при необходимости проводятся за три, два и один час до старта матча. Если температура опускается до минус 15 градусов, то инспектор матча должен обратиться к командам и узнать, согласны ли они проводить матч. Если кто-то не согласен, игра переносится на резервную дату.

Матч «Локомотив» - «Спартак» должен стартовать в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.