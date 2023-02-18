Булыкин: «Спартак» — фаворит, но надеюсь, что «Локомотив» сможет приятно удивить»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался в преддверии матча 1/4 финала между «железнодорожниками» и «Спартаком».

«Спартак» - фаворит, но надеюсь, что «Локомотив» сможет приятно удивить. Посмотрим, какими команды предстанут перед болельщиками после такой долгой паузы. Будет очень интересно посмотреть эту игру», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что отсутствие Куинси Промеса на сборах скажется на его игре, но и «Локомотиву» придется вкатываться, в таких матчах бывают неожиданные результаты.

Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 22 февраля, начало игры запланировано на 20:00 по мск.