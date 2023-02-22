Бывший игрок «Локомотива» Ведран Чорлука посетит кубковый матч команды против «Спартака», который пройдёт в среду вечером. Пресс-служба «железнодорожников» показала обращение Чорлуки к фанатам.

«Болельщики, всем привет. Жду вас на нашем Черкизово. Давайте поддержим сегодня команду. Только «Локо», только победа!» - сказал Чорлука на видео.

Первый четвертьфинальный матч Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.