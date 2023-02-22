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Кубок России

​Чорлука обратился к фанатам «Локомотива» видео

22 Февраля 2023 • 17:42 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 4.05 X 3.35 2 2.10
Через 1 ч. 46 мин.

Бывший игрок «Локомотива» Ведран Чорлука посетит кубковый матч команды против «Спартака», который пройдёт в среду вечером. Пресс-служба «железнодорожников» показала обращение Чорлуки к фанатам.

 

«Болельщики, всем привет. Жду вас на нашем Черкизово. Давайте поддержим сегодня команду. Только «Локо», только победа!» - сказал Чорлука на видео. 

Первый четвертьфинальный матч Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Локомотив Москва Ведран Чорлука
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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