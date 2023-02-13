Прудников - об Абаскале в «Спартаке»: «Если все идет хорошо, то зачем что‑то менять?»

Бывший российский форвард московского «Спартака» Александр Прудников оценил подписание нового контракта «красно-белыми» с главным тренером – Гильермо Абаскалем.

«Если все идет хорошо, то зачем что‑то менять? Идеальный ли тренер Абаскаль? Идеальный тренер — это когда команда становится чемпионом. А это специалист, который на данный момент имеет шанс сделать «красно‑белых» чемпионами», - цитирует Прудникова «Матч-ТВ».

Напомним, что новое соглашение Абаскаля со «Спартаком» будет действовать аж до середины 2025 года. Сейчас «красно-белые» имеют шансы побороться за чемпионство в РПЛ и отобрать у «Зенита» пятый титул кряду.