Пименов прокомментировал кубковый матч «Спартака» с «Локомотивом»

В России официально возобновился футбол, в четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России московский «Спартак» обыграл с минимальным счетом земляков из «Локомотива», единственный гол встречи уже на 16-й минуте забил Данил Пруцев. Бывший футболист российской сборной Руслан Пименов прокомментировал события игры. Он посетовал на погоду, ведь термометры показывали в момент матча одиннадцать градусов ниже нуля.

- Антураж был хорош, было мотошоу, сами болельщики соскучились по футболу. Но маленькое «но»: погода. Было очень холодно, я сидел на VIP‑трибуне. Меня хватило буквально на 15 минут, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».