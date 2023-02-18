Бышовец: Абаскаль объединил «Спартак», команда оставила хорошее впечатление на сборах

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался в преддверии матча плей-офф Фонбет Кубка России «Локомотив» - «Спартак».

Бышовец сказал «РБ Спорту», что у него практически нет информации о «Локомотиве», но за «Спартаком» на сборах он следил. «Красно-белые» оставили приятное впечатление и заслуженно выиграли зимний Кубок РПЛ, считает тренер.

По мнению эксперта, важную роль сыграет качество газона, ведь сейчас в Москве минус 10 градусов, болельщикам будет не очень комфортно на стадионе.

«Локомотив» примет на своем поле «Спартак» 22 февраля, начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.