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Бышовец: Абаскаль объединил «Спартак», команда оставила хорошее впечатление на сборах

18 Февраля 2023 • 15:38 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
22.02 20:00

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался в преддверии матча плей-офф Фонбет Кубка России «Локомотив» - «Спартак».

Бышовец сказал «РБ Спорту», что у него практически нет информации о «Локомотиве», но за «Спартаком» на сборах он следил. «Красно-белые» оставили приятное впечатление и заслуженно выиграли зимний Кубок РПЛ, считает тренер.

По мнению эксперта, важную роль сыграет качество газона, ведь сейчас в Москве минус 10 градусов, болельщикам будет не очень комфортно на стадионе.

«Локомотив» примет на своем поле «Спартак» 22 февраля, начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Анатолий Бышовец Гильермо Абаскаль
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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