Канчельскис рассказал, как «Локомотив» может сгладить неудачный сезон

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис рассказал, как «Локомотив» может исправить текущую ситуацию в сезоне – успешно выступить в Кубке России. Тем более, у «железнодорожников» для этого теперь появилось больше ресурсов.

«Поможет ли Дзюба «Локомотиву» в матчах со «Спартаком»? Ну, я надеюсь на это. Кто бы что ни говорил о Дзюбе, но он топ‑бомбардир в нашем чемпионате, он больше всех здесь забил мячей», - цитирует Канчельскиса «Матч-ТВ».

Напомним, на прошлой неделе «Локомотив» превратился в сплав опыта и молодости – клуб пополнили 34-летние бывшие зенитовцы – Игорь Смольников и Артём Дзюба.

На стадии 1/8 финала Кубка России «Локомотив» сначала дома примет московский «Спартак», первый матч в паре пройдёт 22 февраля.