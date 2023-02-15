Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Канчельскис рассказал, как «Локомотив» может сгладить неудачный сезон

15 Февраля 2023 • 21:58 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
22.02 20:00

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис рассказал, как «Локомотив» может исправить текущую ситуацию в сезоне – успешно выступить в Кубке России. Тем более, у «железнодорожников» для этого теперь появилось больше ресурсов.

«Поможет ли Дзюба «Локомотиву» в матчах со «Спартаком»? Ну, я надеюсь на это. Кто бы что ни говорил о Дзюбе, но он топ‑бомбардир в нашем чемпионате, он больше всех здесь забил мячей», - цитирует Канчельскиса «Матч-ТВ».

Напомним, на прошлой неделе «Локомотив» превратился в сплав опыта и молодости – клуб пополнили 34-летние бывшие зенитовцы – Игорь Смольников и Артём Дзюба.

На стадии 1/8 финала Кубка России «Локомотив» сначала дома примет московский «Спартак», первый матч в паре пройдёт 22 февраля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Февраля
21:58 · Кубок России
Канчельскис рассказал, как «Локомотив» может сгладить неудачный сезон
20:59 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв поделился впечатлениями от игры ЦСКА и «Динамо»
20:29 · Кубок России
Зобнин: «Все мысли о «Локомотиве»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Даса: «Динамо» важно начать с кубковых побед, а дальше выигрывать и в РПЛ»
17:42 · Кубок России
Кавазашвили: «Появление Дзюбы повышает шансы «Локомотива» в матче со «Спартаком» в два раза»
17:31 · Кубок России
Бышовец: Победитель в матче «Волга» - «Зенит» очевиден
13:45 · Кубок России
В «Спартаке» оценили готовность Промеса к матчу с «Локомотивом»
14 Февраля
21:04 · Россия. Первая лига
Нигматуллин: «Павлюченко просто хотел привлечь к себе внимание»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Захарян вернулся в общую группу «Динамо»
18:24 · Кубок России
Медведев – об игре «Волга» - «Зенит»: «Рады, что ульяновские болельщики смогут увидеть этот матч»
17:40 · Кубок России
СМИ: Матч «Волга» - «Зенит» состоится в Ульяновске
17:30 · Кубок России
В «Волге» не уверены в месте проведения матча с «Зенитом»
15:19 · Кубок России
Павлюченко: Я понял, что физически не смогу помочь «Уфе»
13 Февраля
23:24 · Россия. Премьер-лига
Федун – об Абаскале: «Будет немного удачи - будут и титулы»
20:21 · Кубок России
Осинькин: «На сборах у игроков «Динамо» не хватает мотивации»
Все новости