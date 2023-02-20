Радимов: «Спартак» — фаворит, у «Локомотива» новая команда»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Владислав Радимов высказался о предстоящем кубковом матче между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Спартак» — фаворит, у «Локомотива» новая команда, её ещё придётся построить. У «красно-белых» это было уже отлажено, сейчас детали они подкорректировали и стали выглядеть гораздо лучше», - приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Кубковое противостояние между «красно-зелёными» и «красно-белыми» состоится уже через два дня – 22 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

В чемпионате России «Спартак» располагается на втором месте, «Локомотив» - на 14.