Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Радимов: «Спартак» — фаворит, у «Локомотива» новая команда»

20 Февраля 2023 • 23:45 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 4.00 X 3.85 2 1.85
22.02 20:00

Бывший полузащитник московского ЦСКА Владислав Радимов высказался о предстоящем кубковом матче между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Спартак» — фаворит, у «Локомотива» новая команда, её ещё придётся построить. У «красно-белых» это было уже отлажено, сейчас детали они подкорректировали и стали выглядеть гораздо лучше», - приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Кубковое противостояние между «красно-зелёными» и «красно-белыми» состоится уже через два дня – 22 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

В чемпионате России «Спартак» располагается на втором месте, «Локомотив» - на 14.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Владислав Радимов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Февраля
00:47 · Кубок России
Терёхин: «Фаворитом матчей между «Локо» и «Спартаком» никого не вижу»
20 Февраля
23:45 · Кубок России
Радимов: «Спартак» — фаворит, у «Локомотива» новая команда»
23:29 · Кубок России
Шишкин – об игре «Локомотив» - «Спартак»: «Интересно, появится ли Дзюба в основном составе»
23:06 · Кубок России
Шитов рассказал о варианте с «Крыльями Советов»
22:52 · Кубок России
Наставник «Акрона» Калешин – о Кубке России: «Интересный турнир»
22:41 · Россия. Премьер-лига
Бернард Бериша: «Мечтаю взять трофей с «Ахматом» до конца карьеры»
22:31 · Кубок России
Тихонов: «О Галактионове очень хорошо говорили в Нижнем Новгороде»
22:28 · Кубок России
Булыкин предсказал финалистов Кубка России
22:22 · Кубок России
Тихонов: «Дзюбе осталось только форму набрать»
22:13 · Кубок России
Тихонов: «Локомотив» через Кубок будет готовить себя к чемпионату»
21:38 · Кубок России
Агент Бальде: «Мороз и снег не повлияют на его игру»
21:17 · Кубок России
Руслан Нигматуллин: «Локомотив» - «Спартак» - это всегда интересно»
20:50 · Кубок России
Джикия оценил зимние усиления «Локомотива»
20:35 · Кубок России
Непомнящий: «Однозначный фаворит на победу в дерби – «Спартак»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал об адаптации Тавареша и Дуарте в «Спартаке»
Все новости