Тихонов: Дзюба неплохо выглядел, но для меня лучшим в дерби стал Пруцев

Легенда «Спартака» Андрей Тихонов оценил дебют нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в дерби с «красно-белыми». 34-летний форвард провел на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

«Дзюба неплохо выглядел, был хорош в подыгрыше. Имел несколько моментов, попал в штангу. Но для меня лучшим игроком матча стал Пруцев, который и забил, и вел всю игру», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

По словам эксперта, Пруцев выполняет большой объем работы, и в последнее время он сильно прибавил.

В первом четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России «Спартак» одержал минимальную победу над «Локомотивом» со счетом 1:0. Автором единственного мяча Данил Пруцев.

Ответная игра запланирована на 27 февраля, начало встречи — в 20:00 по мск.