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Абаскаль: «Нужно было завершать эту игру ранее»

22 Февраля 2023 • 22:37 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча с «Локомотивом» (1:0).

- В первом тайме команда играла прекрасно, соперник действовал практически без мяча. Что кардинально поменялось во вторые 45 минут? Стало сложнее.

- Прежде всего, хочу сказать, что это уже плей-офф, это уже другое. Я согласен, что первый тайм у нас был гораздо лучше. И счет мог быть другим, не 1:0, а мы могли забивать больше. Во втором тайме, к сожалению, мы не смогли контролировать игру так, как мы хотели. Но в любом случае даже если ты не забиваешь и не закрываешь матч заранее, все равно ты должен контролировать матч. Для нашей команды, конечно, это будет уроком, потому что при таком развитии событий, конечно, нужно было завершать эту игру ранее. Конечно, это будет для нас уроком, мы идем дальше. Но самое главное для нас, что мы добились нужного результата. И после большой паузы в три месяца мы снова на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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