Тарханов считает, что матч «Спартака» и «Локомотива» принесёт много голов

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от дерби «Локомотива» и «Спартака».

«Грядущий матч точно должен быть атакующим и быстрым. «Спартак» на поле будет явный фаворит, у них хорошие трансферы были в зимнем перерыве, хорошо подготовились к продолжению сезона, поэтому спартаковцы побегут в атаку. Сложно предвидеть счет в такой игре, но голы точно будут. Это должен быть результативный матч», - цитирует эксперта Sport24.

Напомним, что московское дерби на «РЖД Арене» состоится уже завтра вечером, начало встречи – в 20:00 по Москве. Ответная игра в паре в рамках четвертьфинала состоится 27 февраля уже на спартаковском стадионе.