Мостовой – о «Локомотиве»: «Они начали преображаться»

Бывший игрок португальской «Бенфики» и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился своим мнением о ситуации, в которой московский «Локомотив» оказался, отыграв 17 матчей чемпионата России.

«Локомотив» однозначно сможет исправить ситуацию с турнирным положением. Они начали преображаться, как только избавились от немцев в руководстве», - приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Специалист заявил, что не делает каких-либо комплиментов новому наставнику «железнодорожников» Михаилу Галактионову, а просто констатирует факт – «красно-зелёный» коллектив стал играть намного лучше, чем до этого, что было видно во второй половине кубковой встречи со «Спартаком» (0:1).