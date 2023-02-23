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Кубок России

Мостовой – о «Локомотиве»: «Они начали преображаться»

23 Февраля 2023 • 22:14 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

Бывший игрок португальской «Бенфики» и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился своим мнением о ситуации, в которой московский «Локомотив» оказался, отыграв 17 матчей чемпионата России.

«Локомотив» однозначно сможет исправить ситуацию с турнирным положением. Они начали преображаться, как только избавились от немцев в руководстве», - приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Специалист заявил, что не делает каких-либо комплиментов новому наставнику «железнодорожников» Михаилу Галактионову, а просто констатирует факт – «красно-зелёный» коллектив стал играть намного лучше, чем до этого, что было видно во второй половине кубковой встречи со «Спартаком» (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Мостовой
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