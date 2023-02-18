Бояринцев затруднился выделить фаворита в дерби «Локомотив» — «Спартак»

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от предстоящего матча плей-офф Фонбет Кубка России «Локомотив» - «Спартак».

«Это московское дерби, поэтому результат может быть непредсказуем. Игра, как мне кажется, будет равной, несмотря на разные позиции команд в турнирной таблице РПЛ. Победителя будет сложно предугадать», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

По мнению специалиста, «железнодорожники» не получат никакого преимущества из-за отсутствия Куинси Промеса на сборах «красно-белых», за такой короткий срок невозможно растерять взаимопонимание. Бояринцев отметил, что не удивится, если Промес покажет отличную игру и забьет гол в этой встрече.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 22 февраля, начало — в 20:00 по мск.