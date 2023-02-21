Тарханов – об игре «Локомотив» - «Спартак»: «Дзюба будет рвать и метать»

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Тарханов высказался о новичке «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Думаю, Артём будет рвать и метать завтра. И не только потому, что «Спартак» против него, а в целом в чемпионате», - цитирует Тарханова «Матч ТВ»

Завтра, 22 февраля в 20:00, состоится первая игра двухматчевого противостояния Фонбет Кубка России между столичными клубами «Локомотив» и «Спартак». Артём Дзюба является воспитанником «красно-белых», выступал за команду на профессиональном уровне на протяжении девяти лет.

Тарханов добавил, что московский спортсмен в своё время «рвал и метал» также и в тульском «Арсенале».