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Кубок России

Дебют Дзюбы не спас «Локомотив»: «Спартак» выиграл московское дерби в Кубке России

22 Февраля 2023 • 22:04 Комментировать (1)
Локомотив Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

«Спартак» и «Локомотив» сошлись в матче 1/4 финала Кубка России.

Протокол игры  
Локомотив Москва0:1Спартак Москва
  16'Пруцев Данил (0:1)
Лантратов ИльяКузьмичёв ИванМагкеев Станислав  71'Ненахов МаксимКарпукас АртёмБаринов Дмитрий  89'Пиняев Сергей 67' (Глушенков Максим ( 67') Смольников Игорь 59' (Тикнизян Наир ( 59') Куликов Даниил 59' (Миранчук Антон ( 59') Дзюба АртёмКамано Франсуа 87' (Игнатьев Иван ( 87')
Запасные: Погостнов ЕгорМарадишвили КонстантинРаков ВадимЩетинин МихаилКонти ХерманЖивоглядов ДмитрийХудяков ДаниилМитай Марио
Максименко АртёмДжикия ГеоргийЛитвинов Руслан  42'Чернов НикитаХлусевич ДаниилЗобнин РоманПруцев ДанилДенисов Даниил 87' (Тавареш Томаш ( 87') Игнатов Михаил Александрович 74' (Бальде Диао Кейта ( 74') Зиньковский Антон 74' (Мартинс Кристофер ( 74') Мелёшин Павел 59' (Промес Куинси ( 59')
Запасные: Зорин ДаниилМаслов ПавелКлассен ЛеонВолков МаксимРыбус МацейВеденеев МаксимШитов АртёмДуарте Алексис
22 февраля. Стадион "РЖД Арена (Москва)".

 

Только вернулся российский футбол и сразу подали горячее. Артём Дзюба против московского «Спартака»! Да ещё и в футболке другого московского клуба – «Локомотива». Дуэль в четвертьфинале Кубка России намечалась знатная. «Красно-зелёные» усилились не только Дзюбой – Пиняев, Глушенков и Смольников тоже хотели заявить о себе в матче против «красно-белых». В основу попали все, кроме Максима.

«Спартак» удивили стартовым составом из 11 россиян – Промес начал игру на скамейке запасных, атакующую группу составили Игнатов, Зиньковский и Мелёшин. Соболев и Селихов не могли помочь своей команде, но их отсутствие особо не заметили. «Спартак» сразу же включил неплохие скорости и захватил контроль над ситуацией. «Красно-белые» отлично прессинговали на чужой половине поля, заставляя соперника ошибаться.

Так Павел Мелёшин выиграл два единоборства у штрафной площади соперника, продрался на ударную позицию и пытался проткнуть мимо Лантратова – голкипер выручил. А вот после перехвата Литвинова «Локомотив» дрогнул. Руслан затем ещё сам же ассистировал пяткой, выведя на удар Пруцева. Данил примерился и с дуги штрафной площади аккуратным ударом уложил мяч в угол – 0:1.

«Спартак» и далее атаковал опаснее, понятнее. «Локомотив» за счёт Дзюбы цеплял мячи, но без обострения далее. А вот ошибки у своих ворот были регулярно: Ненахов потерял мяч в борьбе с Игнатовым, Михаил затем вбежал в штрафную площадь, но неточно пробил с правого её угла. «Локомотив» ответил чем-то путным только во втором тайме, да и то помог стандарт. Дмитрий Баринов после подачи от угла поля исхитрился пробить из неудобно положения, едва не попав в верхний угол.

После корнера успел сверкнуть и Дзюба. Артём оттеснил Денисова и сбросил мяч в дальний угол, попав в штангу. Заслужил гол «Локо», и наконец он пришёл. Опять же с углового: первая подача Глушенкову не удалась, но затем он мягко набросил на Магкеева, а Станислав плечом пробил под перекладину. Однако случилась долгая пауза, Безбородов сбегал посмотреть повтор и решил, что Камано, забравшийся в офсайд, влиял на эпизод и помешал Мартинсу. Гол не засчитан.

Забрал инициативу «Локомотив», но в последней трети матча игра явно потяжелела. Мороз усилился, количество ошибок невероятно возросло, газон ещё чаще подводил футболистов, которые больше мучились, чем играли. Ничья стала бы справедливым итогом московского дерби, но «Спартак» удержал минимальную победу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва
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Комментарии (1)
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wild cat
22 Февраля 2023 в 22:07
старый сидой леф артёмка пажылел хрюндилей..))
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