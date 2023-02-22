Дебют Дзюбы не спас «Локомотив»: «Спартак» выиграл московское дерби в Кубке России

«Спартак» и «Локомотив» сошлись в матче 1/4 финала Кубка России.

Только вернулся российский футбол и сразу подали горячее. Артём Дзюба против московского «Спартака»! Да ещё и в футболке другого московского клуба – «Локомотива». Дуэль в четвертьфинале Кубка России намечалась знатная. «Красно-зелёные» усилились не только Дзюбой – Пиняев, Глушенков и Смольников тоже хотели заявить о себе в матче против «красно-белых». В основу попали все, кроме Максима.

«Спартак» удивили стартовым составом из 11 россиян – Промес начал игру на скамейке запасных, атакующую группу составили Игнатов, Зиньковский и Мелёшин. Соболев и Селихов не могли помочь своей команде, но их отсутствие особо не заметили. «Спартак» сразу же включил неплохие скорости и захватил контроль над ситуацией. «Красно-белые» отлично прессинговали на чужой половине поля, заставляя соперника ошибаться.

Так Павел Мелёшин выиграл два единоборства у штрафной площади соперника, продрался на ударную позицию и пытался проткнуть мимо Лантратова – голкипер выручил. А вот после перехвата Литвинова «Локомотив» дрогнул. Руслан затем ещё сам же ассистировал пяткой, выведя на удар Пруцева. Данил примерился и с дуги штрафной площади аккуратным ударом уложил мяч в угол – 0:1.

«Спартак» и далее атаковал опаснее, понятнее. «Локомотив» за счёт Дзюбы цеплял мячи, но без обострения далее. А вот ошибки у своих ворот были регулярно: Ненахов потерял мяч в борьбе с Игнатовым, Михаил затем вбежал в штрафную площадь, но неточно пробил с правого её угла. «Локомотив» ответил чем-то путным только во втором тайме, да и то помог стандарт. Дмитрий Баринов после подачи от угла поля исхитрился пробить из неудобно положения, едва не попав в верхний угол.

После корнера успел сверкнуть и Дзюба. Артём оттеснил Денисова и сбросил мяч в дальний угол, попав в штангу. Заслужил гол «Локо», и наконец он пришёл. Опять же с углового: первая подача Глушенкову не удалась, но затем он мягко набросил на Магкеева, а Станислав плечом пробил под перекладину. Однако случилась долгая пауза, Безбородов сбегал посмотреть повтор и решил, что Камано, забравшийся в офсайд, влиял на эпизод и помешал Мартинсу. Гол не засчитан.

Забрал инициативу «Локомотив», но в последней трети матча игра явно потяжелела. Мороз усилился, количество ошибок невероятно возросло, газон ещё чаще подводил футболистов, которые больше мучились, чем играли. Ничья стала бы справедливым итогом московского дерби, но «Спартак» удержал минимальную победу.