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Кубок России

​Мостовой высказался о матче «Локомотив» - «Спартак»

20 Февраля 2023 • 15:48 Комментировать
Локомотив Москва
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Спартак Москва
1 4.00 X 3.85 2 1.85
22.02 20:00

В среду в первом четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России должны сыграть «Локомотив» и «Спартак». Слово «должны» в данном случае уместно, ведь игру могут перенести в случае сильного мороза в Москве.

Между тем, о матче «Локомотив» - «Спартак» высказался известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой.

«В первом матче после возобновления сезона большую роль играют эмоции. Если будет сильный мороз, то встречу, конечно, нужно переносить. Но те, кто составлял календарь, знали же, что в феврале у нас ещё зима», - сказал Мостовой, чьи слова приводит на своих страницах Vprognoze.

Матч «Локомотив» - «Спартак» должен стартовать 22 февраля в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Александр Мостовой
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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