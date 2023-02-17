Агент: «Спартаку» будет сложно удержать Абаскаля»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продлил контракт с московским клубом. Напомним, что новое соглашение 33-летнего испанца с «красно-белыми» рассчитано до лета 2025 года.

По мнению Барбозы, несмотря на продление соглашения, если Абаскаль добьётся со «Спартаком» каких-либо значимых результатов в РПЛ или в Фонбет Кубке России, то клубу будет сложно его удержать.

«Абаскаль этим летом будет востребован, он здорово проявляет себя в России. Если ему удастся обойти «Зенит», или же выиграть Кубок России, то «Спартаку» будет сложно его удержать», — приводит слова агента «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «красно-белые» набрали 36 очков, расположившись на втором месте в турнирной таблице. В 1/4 финала Фонбет Кубка России «Спартак» встретится с «Локомотивом». Эта игра состоится 22 февраля и начнётся она в 20:00 по московскому времени.