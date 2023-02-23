Первый тренер Дзюбы: «Видно было особое отношение партнёров к Артёму»

Александр Шупляков, первый тренер нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, высказался о дебюте 34-летнего форварда в составе «железнодорожников».

Напомним, во вчерашней игре 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» Дзюба вышел в стартовом составе «красно-зелёных» и провёл на поле весь матч.

Шупляков считает, что Дзюба выступил достойно, однако нападающему ещё предстоит освоиться в новой для себя команде.

«Видно было особое отношение партнёров к Дзюбе — они награждали его передачами. Стали появляться моменты, попал в штангу, мог забивать и в другом случае, но в этом ничего страшного нет», — цитирует Шуплякова Sport24.

Ответная встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» запланирована на 27 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.