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Кубок России

Смородская не видит смысла в переносе матча «Локомотива» и «Спартака»

22 Февраля 2023 • 16:28 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 4.00 X 3.35 2 2.08
Через 3 ч. 19 мин.

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном переносе матча Фонбет Кубка России против «Спартака».

«Не знаю, откуда у вас информация про минус 14 градусов. Не думаю, что к вечеру будет минус 15 и ниже. Тем более что поле с подогревом, там будет более комфортная температура. Так что нет смысла переносить матч, играть в такую погоду можно», — заявила Смородская в интервью изданию«РБ Спорт». По её мнению, найти дополнительную дату в случае форс-мажора можно, поскольку у команд есть пробелы в расписании. Также Ольга отказалась делать прогноз на встречу, отметив, что не знает, в какой форме находятся «железнодорожники».

Напомним, что матч «Локомотива» и «Спартака» состоится на «РЖД Арене» сегодня, 22 февраля. Стартовый свисток арбитра назначен на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Кубок России Ольга Смородская
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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