​Бышовец считает «Спартак» фаворитом в дуэли с «Локомотивом»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился своими мыслями о кубковой дуэли между «Локомотивом» и «Спартаком».

По словам Бышовца, после победы в зимнем турнире РПЛ «Спартак» имеет преимущество над «Локомотивом».

«И в качестве подготовки, и в качестве игры, да и в плане атмосферы в команде «Спартак» является фаворитом», - высказался Бышовец, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Что касается «Локомотива», то Бышовец считает, что в команде существуют проблемы с выбором состава и с совместимостью игроков в плане уровня их подготовки.

Первый четвертьфинал Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдёт 22 февраля.