Булыкин: У «Локомотива» есть все возможности, чтобы выиграть Кубок России

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил шансы «железнодорожников» на победу в Фонбет Кубке России.

«Локомотиву» можно будет побороться в этом году за Кубок России. Я бы приложил все усилия для того, чтобы это сделать и порадовать болельщиков. Все-таки зона вылета – это не то, о чем все мечтают», — цитирует Булыкина Metaratings.

По мнению эксперта, у «Локомотива» есть все возможности для победы в турнире, нужно лишь хорошо настроиться, а тренеры должны мотивировать команду и правильно донести свои смыли до игроков.

В 1/4 финала Фонбет Кубка России «железнодорожники» встретятся со «Спартаком». Матч пройдет 22 февраля в 20:00 по московскому времени.