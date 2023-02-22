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Кубок России

Кечинов дал совет участникам дерби «Локомотива» и «Спартака»

22 Февраля 2023 • 18:35 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 3.60 X 3.10 2 2.40
Через 0 ч. 20 мин.

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов дал совет игрокам, которые сегодня выйдут на поле «РЖД Арены» в рамках матча Кубка России. Напомним, уже через полтора часа в первой игре серии на стадии четвертьфинала друг с другом встретятся «Локомотив» и «Спартак», ответный матч состоится 27 февраля уже на спартаковской арене.

«Мы играли в своё время и при минус 15 градусах, поэтому ничего страшного не вижу. Футболисты будут бегать. Совет им очень простой – больше двигаться и всё будет хорошо», - смеясь рассказал Кечинов порталу «Спорт День за Днём».

Эксперт добавил, что в худшем положении окажутся сегодня вечером не футболисты, а болельщики на трибунах, которым наверняка будет холодно сидеть.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Валерий Кечинов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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