Кечинов дал совет участникам дерби «Локомотива» и «Спартака»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов дал совет игрокам, которые сегодня выйдут на поле «РЖД Арены» в рамках матча Кубка России. Напомним, уже через полтора часа в первой игре серии на стадии четвертьфинала друг с другом встретятся «Локомотив» и «Спартак», ответный матч состоится 27 февраля уже на спартаковской арене.

«Мы играли в своё время и при минус 15 градусах, поэтому ничего страшного не вижу. Футболисты будут бегать. Совет им очень простой – больше двигаться и всё будет хорошо», - смеясь рассказал Кечинов порталу «Спорт День за Днём».

Эксперт добавил, что в худшем положении окажутся сегодня вечером не футболисты, а болельщики на трибунах, которым наверняка будет холодно сидеть.