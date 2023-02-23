Коновалов – об игре «Спартак» - «Локомотив»: «Я бы выделил Литвинова и Пруцева»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Коновалов назвал лучших игроков матча между «красно-белыми» и «Локомотивом» (1:0).

«Я бы выделил Литвинова и Пруцева. Данил забил гол и проделал большой объём работы. А вместе они проделали много работы в середине поля и сделали много полезного для команды», - приводит слова Коновалова «Матч ТВ».

Андрей Коновалов выступал за столичный «Спартак» с 1991 по 1997 год. За это время спортсмен четыре раза выигрывал золотые медали чемпионата России.

Разница в один гол перед ответной встречей может как помочь «Спартаку» одержать итоговую победу в двухматчевом противостоянии, так и настроить «Локомотив» на более убедительную, чем вчера, игру.

За второй встречей, которая состоится 27 февраля, вы сможете следить на нашем сайте.